Kim Kardashian deelt eerste beelden met Lewis Hamilton na maanden geruchten

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kim Kardashian heeft maandag voor het eerst beelden gedeeld van haar en Lewis Hamilton, na maanden van onlinespeculatie over een mogelijke relatie. De Amerikaanse realityster plaatste op Instagram een reeks momenten uit haar recente leven, waarin ook de Britse Ferrari-coureur te zien is.

Daarmee geeft Kim Kardashian voor het eerst zelf een inkijkje in de band tussen de twee. Eerder werden zij al meerdere keren samen gespot, maar beelden van de twee samen had de realityster nog niet gedeeld.

Samen op de fiets

Op een van de foto’s is te zien hoe Lewis een selfie maakt van hem en Kim terwijl ze samen aan het fietsen zijn. In een kort filmpje daarna rijdt de 45-jarige realityster gillend bijna tegen hem aan.

Tekst gaat verder onder post.

Geruchten sinds februari

De geruchten over een mogelijke relatie tussen Kim Kardashian en Lewis Hamilton begonnen in februari. In de maanden daarna werden de 41-jarige autocoureur en Kim meerdere keren samen gezien. Het duo volgde in februari de Super Bowl-wedstrijd in Levi’s Stadion vanuit een suite. Dat was de eerste grote publieke verschijning van de twee sinds het nieuws over hun vermeende relatie naar buiten kwam.