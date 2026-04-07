Kim Kardashian en Lewis Hamilton lijken hun liefde nu ook Insta-official te maken

07/04/2026

Kim Kardashian en Lewis Hamilton lijken hun relatie nu ook op Instagram wereldkundig te hebben gemaakt. De Formule 1-coureur deelde maandag een video waarin hij in Tokio drift in een klassieke Ferrari, met Kim Kardashian naast zich op de passagiersstoel. Daarmee lijken de eerdere liefdesgeruchten rond het duo een nieuwe wending te krijgen.

‘Wait is over’

In de beelden is te zien hoe Lewis rondrijdt in een vintage Ferrari. Helemaal aan het einde van de video verschijnt Kim in beeld, terwijl ze zichtbaar onder de indruk reageert op de rit. Ook op zijn Stories deelde Lewis de video, met daarbij de veelzeggende tekst: ‘Het wachten is voorbij.’

De twee werden in februari voor het eerst romantisch aan elkaar gelinkt. Sindsdien doken ze vaker samen op, onder meer in Tokio en eerder ook bij publieke uitstapjes die de geruchten verder aanwakkerden.

Hard launch

Fans reageerden massaal op Hamiltons post. In de reacties noemden volgers het onder meer een onverwachte onthulling en een nogal duidelijke ‘hard launch’.

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

