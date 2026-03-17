Zó wakkert Lewis Hamilton romancegeruchten met Kim Kardashian aan

Tekst: Denise Delgado

17/03/2026

De geruchten over een mogelijke romance tussen Kim Kardashian (45) en Lewis Hamilton (41) steken opnieuw de kop op en het internet gaat los! Dit keer door een opvallende reactie van de Formule 1-coureur op Instagram, die fans meteen weer aan het speculeren zette.

Kim deelde maandag een reeks beelden van haar avond bij de Vanity Fair Oscar Party. Op de foto’s en video’s is te zien hoe ze zich klaarmaakt voor het evenement en uiteindelijk verschijnt in een nauwsluitende gouden Gucci-jurk. Bij de post hield ze het kort: ‘Gucci girl.’

Hartjesogen

Maar vooral Lewis trok de aandacht: hij reageerde met een emoji met hartjesogen. Voor veel volgers was dat genoeg om de bekende relatiegeruchten nieuw leven in te blazen.

Die speculaties spelen al langer. Eerder werden Kim en Lewis samen gespot in Arizona, waar ze volgens buitenlandse media een wandeling bij zonsondergang maakten. Opvallend: die dag deelden ze allebei beelden van hetzelfde landschap op social media. Ook bij de Super Bowl doken de twee samen op en werden ze volgens ooggetuigen gezellig samen gezien in een suite.

Toch blijft het vooralsnog bij geruchten. Of er echt meer speelt tussen Kim en Lewis, is niet bevestigd.

BEELD: GETTYIMAGES/INSTAGRAM: @KIMKARDASHIAN

