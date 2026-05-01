Zoveel kost het om in de B&B van Debbie te verblijven

Tekst: Lisa Manche

Het is alweer een tijdje geleden dat Debbie de Jong de liefde vond bij Paul in B&B Vol Liefde. Nog steeds runt zij met veel plezier haar B&B in Spanje, die ze momenteel in het programma ‘Daar Gaan Ze Weer’ aan het uitbreiden is. Hoeveel kost het eigenlijk om daar te verblijven?

27 slaapaccommodaties

Na de uitzendingen van B&B Vol Liefde heeft Debbie niet stilgezeten. De B&B draait enorm goed en is de afgelopen jaren al flink uitgebreid. Ooit begon ze met een kleurrijke bed & breakfast, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een plek met 27 slaapaccommodaties.

Eeuwenoude boerderij

Ben je van plan om bij Debbie te overnachten, dan beland je op een eeuwenoude boerderij vlakbij Girona. Deze plek heeft ze omgetoverd tot een kleurrijke plek met een grote tuin, zwembad, veel kunst en gezellige zitplekjes. Daarnaast heeft ze de naastgelegen boerderij toegevoegd. Dit is een grotere locatie met meerdere slaapkamers, een ruime leefkeuken en faciliteiten voor groepen. Verder zijn er pipowagens, caravans, tuinhuisjes en zelfs omgebouwde stallen.

Lees ook: Debbie en Paul uit B&B Vol Liefde duiken op in nieuw seizoen Daar Gaan Ze Weer

Prijzen van de accommodaties

Maar hoeveel kost het om bij Debbie te overnachten? De prijzen voor de verschillende accommodaties lopen uiteen. Een kamer in de masia kost gemiddeld 125 tot 160 euro per nacht. Voor een grotere of luxere kamer betaal je vaak rond de 160 tot 180 euro.

Ga je voor een plek in de tuin, zoals een pipowagen of stal, dan kost dat ongeveer 115 euro, oplopend tot zo’n 250 euro per nacht voor grotere accommodaties. Verder is het ook mogelijk om Mas Ferrer volledig te huren, bijvoorbeeld voor groepen of retreats. De exacte prijzen verschillen per seizoen en beschikbaarheid.

BRON: VERONICA SUPERGUIDE