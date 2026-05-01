Deze oude bekende doet mee aan Kopen Zonder Kijken

Tekst: Lisa Manche

Zou jij het aandurven? Een huis kopen, zonder er van tevoren geweest te zijn? In het nieuwe seizoen van Kopen Zonder Kijken gaan de kandidaten het avontuur aan. En er duikt zelfs een oude bekende op.

Nieuwe aflevering

De kandidaten van Kopen Zonder Kijken leggen al hun vertrouwen aan de experts van het programma: aankoopmakelaar Alex, bouwdeskundige Bob Sikkes en stylist Roos Reedijk. De eerste beelden van de nieuwe aflevering zijn gedeeld, waarop we zien dat Monica Geuze een koppel verrast met het nieuws dat ze meedoen aan het programma.

Big Brother

Oplettende kijkers spotten een bekend gezicht: Tyron. Hij deed in 2024 mee aan Big Brother en staat nu met zijn vriendin Lisa voor het volgende avontuur. Als Monica bij het stel langskomt, kunnen ze het niet geloven. “Ik ben helemaal in shock!”, roepen ze.

Hoe het avontuur voor het stel afloopt is maandag te zien om 20.30 op RTL 4.