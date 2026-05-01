Indrukwekkend: duizenden mensen bewijzen laatste eer aan Jade Kops

Tekst: Lisa Manche

Duizenden mensen hebben vandaag hun laatste eer bewezen aan de overleden Jade Kops (19). Voorafgaand aan de besloten uitvaart vormden zij een lange erehaag waar de rouwstoet langs kwam.

‘Voor altijd’

Vanuit het hele land staan mensen in de erehaag om afscheid te nemen van Jade. Op de stoep langs de route waren op verschillende plekken hartjes en de tekst ‘Voor altijd’ getekend met stoepkrijt, zag Omroep West, die ter plekke verslag doet van de erehaag.

BN’ers bij de uitvaart

Niet alleen volgers en andere belangstellenden nemen vandaag afscheid van Jade. Ook bekende Nederlanders zijn aanwezig. Onder anderen William Rutten, Claudia de Breij, Nicolette van Dam, Bas Smit, Maan de Steenwinkel en Emma Kok zijn naar Naaldwijk gekomen om hun steun te betuigen. Onder anderen Emma Kok en Claudia de Breij zullen tijdens de uitvaart zingen.

Jade Kops

Jade overleed vorige week vrijdag op 19-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Zij kreeg op 14-jarige leeftijd de diagnose, waarna ze via Instagram open haar ervaringen deelde met de ziekte. Daarnaast schreef ze het boek Voor altijd jong en startte ze een eigen stichting waarmee gezinnen van kinderen onder behandeling van kinderkanker een ‘uitwaaimoment’ in een vakantiehuisje wordt geboden.