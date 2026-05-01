Marius Borg Høiby wil enkelband in plaats van celstraf

Tekst: Lisa Manche

Marius Borg Høiby (29) wil een verzoek indienen om vrij te komen uit de gevangenis en de rest van zijn voorarrest uitzitten met een enkelband. Dat laten zijn advocaten weten.

Voorarrest met enkelband

Een van Høiby’s advocaten, René Ibsen, laat aan de Noorse onlinekrant Nettavisen weten: ‘De zaak ligt bij het Openbaar Ministerie, en wij verzoeken dat de voorlopige hechtenis wordt uitgevoerd met een enkelband en dat hij verblijft op een bepaalde plek.’

Gevaar voor nieuwe strafbare feiten

Het is niet de eerste keer dat Høiby om vrijlating uit voorarrest vraagt. In maart deed hij dat al, waarbij zijn advocaten aanvoerden dat het risico op herhaling was verminderd. Toch was het Openbaar Ministerie van mening dat er nog steeds gevaar bestond voor nieuwe strafbare feiten. De rechtbank van Oslo trok dezelfde conclusie.

Verkrachting en mishandeling

De zoon van Noorse kroonprinses Mette-Marit stond eerder dit jaar terecht voor veertig strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Er is zeven jaar en zeven maanden gevangenisstraf tegen hem geëist. Op 19 maart werd het proces afgerond en in juni doet de rechter uitspraak.

Bekijk ook