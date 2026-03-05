Ex Marius Borg Høiby: ‘Hij greep me bij mijn haar’

Tekst: Denise Delgado

Een van de vrouwen die Marius Borg Høiby beschuldigt van mishandeling heeft woensdag in de rechtbank uitvoerig verteld over het conflict dat volgens haar de aanleiding was voor het politieonderzoek. Ze beschreef een ruzie in augustus 2024 die escaleerde in geweld en vernielingen.

Volgens de vrouw werd Høiby woedend omdat hij ervan overtuigd was dat zij hem had bedrogen. Zij ontkende dat. In haar verklaring zei ze dat hij haar tijdens de ruzie meerdere keren bij de keel greep, haar sloeg en in haar woning spullen kapotmaakte. Ook zou de zoon van kroonprinses Mette-Marit een kroonluchter naar beneden hebben getrokken.

Ze vertelde dat ze probeerde de situatie te sussen door te zeggen wat hij volgens haar wilde horen, in de hoop dat hij zou kalmeren. Dat lukte niet. “Het leek alsof hij wilde dat ik bekende,” verklaarde ze, en ze zei dat hij ‘compleet de weg kwijt’ was.

Mes in de muur

De vrouw vertelde ook dat Høiby een keukenmes zou hebben gepakt en dat in de muur gooide. Volgens haar was dat bedoeld als dreiging richting de man met wie zij hem zogenaamd zou hebben bedrogen.

Klap en gehoorverlies

Daarna zou hij haar opnieuw hebben vastgegrepen en geslagen. Eén klap was volgens haar zo hard dat ze op de grond viel en even niets meer hoorde. “Hij greep me bij mijn haar en sleepte me zeker een meter verder. Ik weet niet meer wat hij toen zei. Wel herinnert ze zich dat ze daarna een tijd huilend bleef liggen.

Tijdens de zitting liet de aanklager foto’s zien van de schade in het appartement. Daarop zouden onder meer de kapotte kroonluchter, het mes in de muur en meerdere gebroken spiegels te zien zijn.

