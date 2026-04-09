Debbie en Paul uit B&B Vol Liefde duiken op in nieuw seizoen Daar Gaan Ze Weer

Tekst: Denise Delgado

Het derde seizoen van ‘Daar Gaan Ze Weer’ komt eraan. In het RTL-programma worden opnieuw bekende gezichten gevolgd die in het buitenland aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Onder anderen Debbie en Paul, bekend uit ‘B&B Vol Liefde’, zijn in de nieuwe reeks te zien.

Debbie en Paul vonden elkaar in 2023 in B&B Vol Liefde en zijn sindsdien samen. In het nieuwe seizoen is te zien hoe ze werken aan hun toekomst in Spanje. Het stel wil een stuk grond naast Debbie’s B&B aanpakken en verbouwen.

Julia en Rob

Ook Julia en Rob maken hun opwachting. Zij hebben hun leven in het Gooi ingeruild voor Ibiza, waar ze meerdere ondernemingen willen opzetten. Een van hun plannen is het openen van sportscholen op het eiland.

Caroline en Roosje

Caroline, bekend uit het eerste seizoen van B&B Vol Liefde, keert eveneens terug. Eerder was al te zien hoe ze met haar hond Roosje op zoek ging naar een nieuw thuis, maar dat leverde toen nog niets op. In het nieuwe seizoen zet ze haar zoektocht voort in Oostenrijk, waar ze een oude lodge wil ombouwen tot gastenverblijf.

Jacobien en Arjen

Daarnaast zijn ook Jacobien en Arjen opnieuw van de partij. In eerdere seizoenen werden zij gevolgd terwijl ze met hun gezin hun leven in Italië opbouwden. Nu denken ze na over een volgende stap, dichter bij de stad.

RTL

Familie Rutten

Verder is ook de familie Rutten weer te zien. Na hun eerdere avontuur in Spanje en de bouw van een restaurant, richten ze zich nu op een nieuw project: een huis in Benissa. De vraag is of ze ook deze uitdaging tot een goed einde weten te brengen.

Het nieuwe seizoen van Daar Gaan Ze Weer is vanaf donderdag 23 april wekelijks om 20.30 uur te zien op RTL 5. De afleveringen zijn dan ook vooruit te kijken via Videoland.

Bekijk ook: