‘Blind Gekocht’-stylist Daan Alferink is gelukkig in de liefde met Stijn

Tekst: Evelien Berkemeijer

Daan Alferink is bij het publiek vooral bekend door zijn uitgesproken interieurstijl in Blind Gekocht en Huizenruilers. Ook privé lijkt het de stylist voor de wind te gaan.

Daan Alferink is al langere tijd samen met zijn vriend Stijn. Hoewel hij hun relatie liever buiten de schijnwerpers houdt, deelt hij af en toe iets over hun leven samen.

Lees ook: Chantal Janzen twijfelde over presentatieklus Kopen Zonder Kijken

Relatie buiten de spotlights

Daan vertelde eerder open over zijn relatie, maar benadrukte ook dat Stijn niet op zoek is naar aandacht. ‘Stijn is gewoon veel te lief, dus ik wil hem de showbizzwereld besparen’, zei Daan daar eerder over. De twee leerden elkaar kennen via een datingapp, waarna een vrijblijvende kennismaking uiteindelijk uitgroeide tot een serieuze relatie.

Tekst gaat verder onder video van Daan in Het Blok.

Elkaar goed in balans houden

Volgens Daan vullen ze elkaar goed aan. Waar hij zelf vol ideeën zit en graag bezig is, brengt Stijn juist rust. Die balans werkt voor hen goed en is volgens Daan ook belangrijk in zijn werk, waarin sfeer en gevoel een grote rol spelen.

Samen aan nieuw project

Hun relatie speelt zich niet alleen thuis af. Daan en Stijn werken ook samen aan een nieuw project: de twee openden onlangs in Antwerpen koffiebar BarBoel. Daar komen hun liefde voor sfeer, gastvrijheid en interieur samen. Daan vertelde eerder al dat hij graag bezig is met verbouwen en nieuwe plannen maken. Stijn gaat daar enthousiast in mee, waardoor de twee veel met elkaar optrekken.

Bron: Nieuwsblad, Instagram, dehengelogids.