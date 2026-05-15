Chantal Janzen twijfelde over presentatieklus Kopen Zonder Kijken: ‘Het is van Martijn’

Tekst: Lisa Manche

Na een seizoen waarin verschillende BN’ers de presentatie van Kopen Zonder Kijken op zich namen, is er nu een nieuw vast gezicht voor het programma. Chantal Janzen neemt het stokje van Martijn Krabbé over. Al is ze voor die beslissing niet over één nacht ijs gegaan.

Niet meteen een ja

‘Ik ga Kopen Zonder Kijken doen en daar ben ik onwijs blij mee’, vertelt Chantal in een auto vanaf het Filmfestival Cannes. ‘Hij heeft dat aan mij gevraagd en dat vind ik echt een eer.’ Voor Chantal was het niet makkelijk om de beslissing te nemen. ‘Ik houd van het programma, maar ik had niet meteen een dikke vette ja. Dit is een programma van Martijn en het hoort bij hem.’

‘Eigenlijk wil ik het niet’

Chantal vertelt dat ze uiteindelijk ja heeft gezegd, omdat Martijn wilde dat zij Kopen Zonder Kijken zou presenteren. ‘Maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet, als je begrijpt wat ik bedoel’, zegt Chantal. ‘Maar als hij je dat vraagt, dan doe je dat en met heel veel liefde.’

Lees ook: Martijn Krabbé wint Voice Over Award 2026: ‘Hij is The voice of Holland’

Trots

Martijn Krabbé deelde donderdag op Instagram het nieuws dat Chantal zijn geliefde programma gaat presenteren. ‘Ik ben heel trots dat ze met haar drukke schema tijd kon maken voor mijn lievelingsprogramma. Heel veel succes volgend jaar lieverd en sterkte met alle kilometers’, schrijft de presentator.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Uitgezaaide longkanker

Begin 2025 maakte Martijn bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en dat hij niet beter wordt. Hij legde zijn werkzaamheden neer, maar deed nog wel de voice-over voor Kopen Zonder Kijken.

BRON: RTL BOULEVARD