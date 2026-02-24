60e Gouden Televizier Ring Gala Martijn Krabbé

Martijn Krabbé wint Voice Over Award 2026: ‘Hij is The voice of Holland’

Martijn Krabbé (57) is de winnaar van de Voice Over Award 2026. Dat werd dinsdagmiddag onthuld in het Radio Veronica-programma ‘Wout & Frank’.

Het beeldje in de vorm van een microfoon gaat naar Krabbé vanwege zijn voice-overwerk in programma’s als Kopen Zonder Kijken en The voice of Holland, aldus de jury.

‘Zijn stem draagt emotie’

Volgens de jury laat Martijn zien hoe belangrijk voice-overs zijn voor de sfeer en beleving op tv. Ze roemen zijn gevoel voor taal en timing en noemen zijn stem een mix van emotie, spanning en herkenbaarheid, precies wat een programma nodig heeft. ‘In feite is hij The voice of Holland. Zijn stem draagt emotie, spanning en herkenbaarheid – precies wat een programma nodig heeft.’

Nieuwe award

De Voice Over Award is een initiatief van mediaplatform Spreekbuis.nl en Voicebooking en werd in 2025 voor het eerst uitgereikt. De eerste winnaar was Jeroen Kijk in de Vegte.

De jury bestaat uit dj’s Nicolas Ruis en Patrick Kicken, aangevuld met vertegenwoordigers van de twee initiatiefnemers.

