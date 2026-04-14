OM eist 18 maanden cel tegen Peter Gillis wegens belastingfraude

Tekst: Denise Delgado

Het Openbaar Ministerie heeft in de belastingfraudezaak tegen Peter Gillis een gevangenisstraf van 18 maanden geëist, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook wilde justitie dat Gillis twee jaar lang niet meer zou mogen ondernemen. Volgens het OM was er sprake van langdurige fiscale fraude binnen zijn Oostappen Groep.

Inkomsten niet in de administratie

Justitie stelde dat op meerdere vakantieparken van Gillis chalets en huisjes buiten de boeken om werden verhuurd. Huurders zouden contant hebben betaald, waarna een deel van die inkomsten niet in de administratie terechtkwam. Daarnaast werd Gillis verdacht van het niet correct bijhouden en bewaren van administratie, het verstrekken van onjuiste gegevens aan de Belastingdienst en het niet tijdig doen van belastingaangifte.

Gillis zelf reageerde tijdens de zaak fel op de strafeis. Hij noemde die schokkend en stelde dat het OM vooral op hem persoonlijk mikte. Daarbij ontkende hij dat hij een crimineel is.

De aansturende kracht

De rechtbank kwam later tot een lagere straf dan het OM had gevraagd. Gillis werd veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De rechters zagen hem als de aansturende kracht achter de fraude, maar hielden er bij de strafmaat ook rekening mee dat de zaak lang op zich had laten wachten en dat er al forse fiscale boetes waren opgelegd.

Dochter en ex-vrouw ook veroordeeld

Ook Gillis’ dochter en ex-vrouw werden in de zaak veroordeeld. Zij kregen allebei een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. Daarnaast kreeg zijn dochter een taakstraf van 240 uur en zijn ex-vrouw een taakstraf van 120 uur. Het bedrijf kreeg een voorwaardelijke geldboete opgelegd.

