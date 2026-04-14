Zó ziet de Australische trip van Harry en Meghan eruit

Prins Harry en hertogin Meghan zijn voor het eerst in bijna acht jaar terug in Australië. Het paar maakt een vierdaagse reis langs verschillende steden, waar ze zowel goede doelen bezoeken als aanwezig zijn bij exclusieve evenementen.

Niet als leden van koningshuis

Hun laatste bezoek aan Australië dateert uit het najaar van 2018. Kort na hun huwelijk maakten ze toen nog als werkende leden van het Britse koningshuis een uitgebreide tour door het land. Deze keer reizen ze als privépersonen.

De eerste dag van hun bezoek bracht Harry en Meghan naar het Royal Children’s Hospital in Melbourne. Daar werden ze opgewacht door jonge patiënten, ouders en medewerkers die graag een glimp van het stel wilden opvangen. Op beelden is te zien hoe ze handen schudden en knuffels uitdelen. Ook deden ze mee aan een tuintherapiesessie, waarbij samen met patiënten bloemen en planten werden geroken om stress en angst tijdens een ziekenhuisopname te helpen verminderen.

Liefdadigheidsinstellingen

Na Melbourne staan ook Canberra en Sydney op het programma. Tijdens de reis bezoeken Harry en Meghan verschillende liefdadigheidsinstellingen, maar het bezoek roept ook vragen op. Britse media wijzen erop dat prins Harry onder meer spreekt op een topconferentie waarvoor kaartjes flink in de papieren lopen. Meghan is op haar beurt aanwezig bij de Her Best Life-retreat, waar ze tijdens een luxe vrouwenweekend aanschuift voor een persoonlijk gesprek.

Eigen inkomsten

Sinds Harry en Meghan in 2020 afstand deden van hun koninklijke taken, voorzien ze zelf in hun inkomen. Zo sloten ze onder meer een deal met Netflix en bouwde Meghan haar lifestylemerk As Ever verder uit. Hoeveel zij voor hun optredens in Australië ontvangen, is niet bekend. Wel wordt de reis privé betaald.

