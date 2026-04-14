Koningspaar krijgt bijzonder diner in Witte Huis: dit stond er op tafel

Tekst: Denise Delgado

Wat er maandagavond achter de schermen in het Witte Huis op tafel kwam voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima? Wij weten precies wat er werd geserveerd!

Soep, coquilles en chocoladedessert

Royaltyverslaggever Rick Evers meldde dat het gezelschap dineerde in de zogeheten Red Room van het Witte Huis. Volgens premier Jetten ging het om een sfeervolle en intieme ruimte.



Even na 19.00 uur kwamen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de premier aan bij het Witte Huis. Een half uur later schoven ze aan voor het diner, dat uiteindelijk ruim tweeënhalf uur duurde en daarmee wat langer uitliep dan vooraf was voorzien. Jetten liet weten dat het menu uit onder meer soep, coquilles, noordzeetong met prei en asperges en een chocoladedessert bestond.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Geen fastfood

Na afloop maakte premier Jetten nog een grapje over het menu. Hij benadrukte dat er geen McDonald’s op tafel had gestaan, een knipoog naar beelden waarop kort voor het diner te zien was hoe een fastfoodbestelling bij president Trump werd afgeleverd. Van fastfood was inderdaad geen sprake. Naast het diner kregen het koningspaar en Jetten ook een rondleiding door het presidentiële verblijf.

Overnachting in het Witte Huis

Na afloop van de avond bleef het koningspaar overnachten in het Witte Huis. Die uitnodiging kwam voort uit een eerdere ontmoeting met Trump, die tijdens de NAVO-top van 2025 zelf nog op Paleis Huis ten Bosch verbleef.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Koningspaar blijft slapen in Witte Huis na gesprek met Trump

Dinsdag reist het koningspaar door naar Miami, het laatste onderdeel van hun driedaagse werkbezoek. Daar staan onder meer bezoeken aan een school, het Pérez Art Museum, Little Havana en een universiteit op het programma.

Bekijk ook:

Instagram: @rickeversroyal