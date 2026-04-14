Willem-Alexander, Máxima en Jetten in gesprek met Trump in Witte Huis

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Rob Jetten hebben gisteravond lokale tijd in het Witte Huis gedineerd met de Amerikaanse president Donald Trump. Tijdens die besloten ontmoeting werd volgens Jetten een ‘open en constructief gesprek’ gevoerd. Het koningspaar bleef na afloop ook overnachten in het Witte Huis.

Volgens het kabinet bood het diner voor koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Rob Jetten een belangrijk moment om rechtstreeks met Trump van gedachten te wisselen. Jetten had vooraf al laten weten dat hij onderwerpen als de oorlog in Iran, de situatie in Oekraïne en mogelijke extra Amerikaanse exportbeperkingen voor chipbedrijf ASML wilde bespreken.

Na afloop noemde de premier het gesprek nuttig. Volgens hem ging het vooral over de oorlog in het Midden-Oosten en die in Oekraïne. Jetten zei daarbij ook te begrijpen dat er in Nederland ongemak bestaat over het bezoek, maar benadrukte dat je zulke onderwerpen alleen kunt bespreken als je daadwerkelijk aan tafel zit.

Politieke kwesties

Hoewel het Witte Huis het bezoek eerder omschreef als privé, maakte Jetten duidelijk dat er wel degelijk ook politieke kwesties op tafel lagen. Zo zou Nederland hebben toegelicht hoe het kijkt naar de situatie in de Straat van Hormuz en onder welke voorwaarden het daarin een rol wil spelen.

Netwerkreceptie

Voorafgaand aan het diner hield koning Willem-Alexander een toespraak tijdens een netwerkreceptie in de Chamber of Commerce in Washington. Daarin benadrukte hij het belang van stabiliteit en samenwerking met sterke, democratische en betrouwbare partners. Ook verwees hij naar de NAVO en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om vrije samenlevingen te beschermen tegen landen als Rusland.

Na de overnachting in het Witte Huis reist het koningspaar direct door naar Miami, het laatste onderdeel van hun werkbezoek aan de Verenigde Staten.