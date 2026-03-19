Koningspaar brengt werkbezoek aan VS én logeert bij Trump

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen in april een werkbezoek aan de Verenigde Staten. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdagochtend bekendgemaakt.

Het koningspaar reist van maandag 13 tot en met woensdag 15 april naar Philadelphia in de staat Pennsylvania, Miami in Florida en Washington D.C.

Diner in het Witte Huis

In het persbericht van de RVD wordt niet gesproken over een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump, maar volgens royaltydeskundige Annemarie de Kunder staat die wel degelijk op de agenda. “Ik heb begrepen dat er zeker een bezoek aan de president op het programma staat”, zegt zij. Ook zou er een diner in het Witte Huis gepland zijn.

De RVD bevestigt desgevraagd dat het koningspaar op uitnodiging van de Amerikaanse president in het Witte Huis zal dineren en daar ook zal overnachten.

Het is niet voor het eerst dat Trump en het Nederlandse koningspaar elkaar ontmoeten. Vorig jaar bracht de president nog een bezoek aan Nederland. Tijdens een persmoment ontstond toen ophef, omdat het erop leek dat koningin Máxima hem imiteerde. Bekijk de video hieronder!

