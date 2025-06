Zien! Koningin Máxima gaat viral met hilarische Trump-imitatie

Tekst: Denise Delgado

De komst van Donald Trump (79) naar Nederland voor de NAVO-top zorgde voor flink wat ophef op social media. Zijn logeerpartijtje bij koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) was al voer voor grappige reacties, maar nu gaat het internet vooral los om een moment van Máxima. In een video lijkt ze even de gezichtsuitdrukking van Trump na te doen!

Trumps mondbeweging

Op de veelbesproken video is te zien hoe Máxima in een paar seconden een opvallende gezichtsuitdrukking laat zien die verdacht veel lijkt op Trumps typerende mondbeweging. Toeval of een goed getimede grap? De meningen zijn verdeeld, maar op platforms als X en Instagram is men ervan overtuigd: dit was geen toeval.

De tekst gaat verder onder de video.

Het internet smult ervan!

De actie, bewust of onbewust, levert Máxima gemengde reacties op. Waar tegenstanders van Trump haar nadoen van harte toejuichen, vinden zijn aanhangers het ongepast van een staatshoofd. Eén ding is duidelijk: het internet smult ervan, en de beelden zijn inmiddels wereldwijd opgepikt. ‘Ze spreekt namens de rest van de wereld!’ schrijft iemand onder de video. ‘Letterlijke koningin!’ klinkt het verder. ‘Ik weet niet wie ze is, maar wat houd ik van haar!’.

De tekst gaat verder onder de Instagram- en TikTok-video.

Logeerpartij Trump

Ook Trumps logeerpartij bij het koningspaar blijft voer voor humor. Na het NAVO-diner bracht hij de nacht door in Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van Willem-Alexander en Máxima. Op social media circuleren inmiddels ook AI-gegenereerde beelden van een ‘sleepover’ met het koningspaar, hilarisch, maar volledig fictief.

BEELD: ANP/TIKTOK: @BILLIONAIRE.NL/INSTAGRAM: @HERESWHYKEVIN

VIA: ROYALTY-ONLINE