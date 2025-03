Máxima geeft antwoord: friet of patat?

Tekst: Nicky Molendijk

Het is een langlopende discussie in Nederland, is het nu patat of friet? Koningin Máxima heeft antwoord gegeven op deze belangrijke vraag, die tijdens het mozaïeken voor NLdoet werd gesteld.

Het antwoord van de koningin was heel stellig. “Het is friet”, zei ze gelijk. Ook weet de koningin dit goed te onderbouwen. In het Engels en Spaans wordt ook gesproken van ‘french fries’ en ‘patatas fritas’.

Tijdens het evenement vertelde Máxima aan haar tafelgenoten dat er thuis zowel Nederlands als Spaans wordt gesproken. “Ik spreek veel Spaans met de kinderen”, vertelde ze.