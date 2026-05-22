Jeroen Snel over Alexia en Antoon: ‘Concluderen dat ze een relatie hebben’

Tekst: Lisa Manche

Na de zomerfotosessie is de geruchtenmolen over prinses Alexia en zanger Antoon opnieuw gaan draaien. Koningshuisdeskundige Jeroen Snel denkt dat de twee een relatie hebben. Dat zei hij donderdagavond in RTL Boulevard.

Speculaties

Tijdens het persmoment werd gevraagd naar de aandacht rond een foto waarop Alexia samen met Antoon te zien zou zijn geweest. Alexia wilde hier niet te diep op ingaan en zei: ‘Of iets wel of niet mag volgens de mediaregels kunnen we allemaal achterwege laten. Er wordt van alles gespeculeerd.’

Máxima grijpt in

Koningin Máxima greep in toen rechtstreeks werd gevraagd of Alexia een relatie heeft met de zanger. Volgens de koningin raakt zo’n vraag aan het privéleven van haar dochter en hoeft Alexia daar geen antwoord op te geven. De prinses sloot zich daarbij aan en zei: ‘Ik heb het liever niet over zulke privézaken.’

Lees ook: Antoon blikt terug op ophef rond foto met prinses Alexia

Relatie

In de uitzending van RTL Boulevard zegt Jeroen Snel dat Alexia de geruchten uit de wereld had kunnen helpen door te zeggen dat ze geen relatie heeft. ‘En dan was het meteen klaar geweest’, zegt de koningshuisdeskundige. ‘Maar ze heeft wel een relatie misschien’, antwoordt Daphne Bunskoek. ‘Nou ja, dan moeten we nu, vanavond maar concluderen dat ze inderdaad een relatie hebben.’

Duidelijkheid schapen

‘Het blijft nu boven de markt hangen’, zegt Jeroen. ‘Het is ook voor hem (Antoon, red.) lastig. Hij zat bij Eva en toen kon hij er ook geen antwoord op geven.’ Jeroen denkt dat het verstandig was geweest als de twee duidelijkheid hadden geschapen. ‘Als ze nou echt geen relatie zouden hebben, dan had ik dat wel gezegd.’

Bekijk ook:

BRON: RTL BOULEVARD