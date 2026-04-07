Antoon blikt terug op ophef rond foto met prinses Alexia

Tekst: Denise Delgado

Een foto van Antoon met prinses Alexia was vorig jaar genoeg om de geruchtenmolen flink op gang te brengen. In Eva blikte de zanger maandagavond terug op de ophef die toen ontstond.

Foto’s Privé

Het relletje ontstond afgelopen najaar, toen Privé foto’s publiceerde waarop Antoon samen met de dochter van koning Willem-Alexander te zien was. Tijdens het gesprek in de talkshow kwam die situatie opnieuw ter sprake en vroeg presentator Eva hoe hij die periode had ervaren.

Volgens Antoon lag zijn focus toen ergens anders. Hij vertelde dat hij midden in het maakproces van zijn nieuwe album zat en daar volledig mee bezig was. Muziek maken stond voor hem op dat moment voorop. Op de vraag of de aandacht rond de foto niet van een heel andere orde was, gaf hij toe dat het ‘wel wat anders’ was.

Eva probeerde daarna ook nog los te krijgen waar Antoon dit jaar Koningsdag gaat vieren. Met een knipoog verwees ze naar Dokkum, waar de koninklijke familie dit jaar de verjaardag van Willem-Alexander viert. Toen haar hint over zijn ‘nieuwe schoonfamilie’ geen reactie opleverde, grapte de presentator dat ze deze keer haar doel niet ging bereiken.

