Antoon blikt terug op ophef rond foto met prinses Alexia

07/04/2026

Een foto van Antoon met prinses Alexia was vorig jaar genoeg om de geruchtenmolen flink op gang te brengen. In Eva blikte de zanger maandagavond terug op de ophef die toen ontstond.

Het relletje ontstond afgelopen najaar, toen Privé foto’s publiceerde waarop Antoon samen met de dochter van koning Willem-Alexander te zien was. Tijdens het gesprek in de talkshow kwam die situatie opnieuw ter sprake en vroeg presentator Eva hoe hij die periode had ervaren.

Lees ook: Prinses Alexia en zanger Antoon samen gespot: ‘Bloeit iets moois’

Volgens Antoon lag zijn focus toen ergens anders. Hij vertelde dat hij midden in het maakproces van zijn nieuwe album zat en daar volledig mee bezig was. Muziek maken stond voor hem op dat moment voorop. Op de vraag of de aandacht rond de foto niet van een heel andere orde was, gaf hij toe dat het ‘wel wat anders’ was.

Lees ook: Angela de Jong steunt Alexia: ‘Dit gun ik echt niemand’

Eva probeerde daarna ook nog los te krijgen waar Antoon dit jaar Koningsdag gaat vieren. Met een knipoog verwees ze naar Dokkum, waar de koninklijke familie dit jaar de verjaardag van Willem-Alexander viert. Toen haar hint over zijn ‘nieuwe schoonfamilie’ geen reactie opleverde, grapte de presentator dat ze deze keer haar doel niet ging bereiken.

Bekijk ook:

LEES OOK

Column: Creatieve vrijheid kan bitter zijn
Video: Meghan glundert terwijl Archie leert skiën naast prins Harry
Floris van Oranje en SLAM!-dj’s in actie voor kankeronderzoek
In beeld: Máxima opent vernieuwde boulevard Scheveningen
Lees meer Royalty

Uit andere media

Sante Bloedsuiker

Dit moet je weten over je bloedsuikerspiegel
Party Rechtzaak Yvonne Coldeweijer Tegen Talpa

Yvonne Coldeweijer openhartig over de werkvloer van ‘Juice’
Weekend Lewis Hamilton Kim Kardashian

Kim Kardashian en Lewis Hamilton lijken hun liefde nu ook Insta-official te maken
Vriendin Jade Kops

Jade Kops deelt aangrijpende update in emotionele brief
