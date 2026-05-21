Koningspaar en prinsessen stralen tijdens jaarlijks fotomoment

Tekst: Ruth Smeets

De zomerfotosessie van het koninklijk gezin is dit jaar vroeger dan normaal. Meestal staat het jaarlijkse fotomoment pas eind juni of in juli gepland, maar deze keer verschenen de Oranjes al eerder voor de camera’s.

Dat is niet helemaal onverwacht, want de winterfotosessie ging afgelopen jaar niet door. Voor het eerste officiële jaarlijkse fotomoment koos het gezin bovendien voor een andere plek dan de vertrouwde eigen tuin.

Koninklijk gezin poseert in Wassenaar

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima der Nederlanden en hun dochters verzamelden zich donderdag op landgoed Clingendael in Wassenaar. Het landgoed heeft een huis uit de zeventiende eeuw en ligt in een park met meerdere tuinen, waaronder een Japanse tuin. Voor de fotosessie vormde vooral de Hollandse tuin het decor, en dat levert een statige setting op.

Koninklijke Fotosessie Voorjaar 2026 ANP

Máxima kiest opnieuw voor ton-sur-ton

Máxima verscheen in een rode ton-sur-ton look, een stijl die we vaker bij haar zien. De kleur staat haar opvallend goed en geeft het fotomoment meteen wat extra glamour. Willem-Alexander hield het rustiger met een zomerse, casual chic outfit. Terwijl Máxima en haar dochters vooraf werden klaargemaakt door de Glam Squad van Oranje, had de koning eerst nog een afspraak in Huis ten Bosch met de president van de Algemene Rekenkamer.

Amalia, Alexia en Ariane hebben ieder hun eigen stijl

Prinses Amalia koos voor botergeel, een kleur die al tijden in de mode is. Ze droeg een cropped blazer van Maje, die eigenlijk bij een set met rok hoort, maar ze combineerde het jasje met een jeans en een tas van Elie Saab. Prinses Alexia ging, net als vorig jaar, voor groen. Deze keer was het geen felle tint, maar een kakigroene jurk met asymmetrische hals, vermoedelijk van het merk Reiss. Alexia maakte de look af met bruine accessoires, waaronder een riem, clutch en laarzen.

Prinses Ariane valt op met zwierige broek

Prinses Ariane verscheen in een gestreepte broek van Essentiel Antwerp, gecombineerd met een roestbruine blouse. De broek valt extra op door de splitten in de pijpen, waardoor de stof mooi meebeweegt. Ariane droeg daarbij, voor zover te zien, Puma Speedcat-sneakers met een bruin detail. Hondje Mambo van Oranje was er dit keer niet bij. De tuin van Clingendael is kwetsbaar, dus vermoedelijk wilde de familie voorkomen dat hij zich op een onbewaakt moment op de borders zou storten.