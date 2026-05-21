Hila Noorzai is bevallen van haar eerste kindje

Tekst: Ruth Smeets

Voor presentatrice Hila Noorzai en haar man Wouter is een bijzondere tijd aangebroken. De twee zijn ouders geworden van hun eerste kindje.

Hun zoon Joah Malek werd op 12 mei geboren. Dat laat Hila Noorzai donderdag weten via Instagram, waar ze ook een aantal vertederende foto’s van de pasgeboren baby deelt.

Hila Noorzai is moeder

Hila geeft een intiem inkijkje in de eerste uren met haar kindje. Ze deelt onder meer beelden uit het ziekenhuis, waarop te zien is hoe ze haar zoon dicht bij zich houdt.

Tekst gaat verder onder de post.

Met z’n drieën

Bij de foto’s schrijft Hila: ‘En toen waren we met z’n 3e 🤍. Op 12 mei is onze grote liefde Joah Malek geboren. 🍼🩵’ Daarmee maakt ze duidelijk hoe gelukkig zij en Wouter zijn met de geboorte van Joah.

Bekende felicitaties

Het babynieuws zorgt voor veel lieve reacties. Onder anderen Eva Jinek, Kim Kötter, Britt Dekker en William Rutten feliciteren de kersverse ouders onder het bericht.