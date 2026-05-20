Adriaan van Bassie & Adriaan maakt comeback in nieuwe kinderfilm

Tekst: Ruth Smeets

Bijna vijftig jaar na zijn eerste televisieoptreden is Adriaan de acrobaat nog altijd niet verdwenen uit beeld. Aad van Toor (83) is vanaf nu te zien in een nieuwe kinderfilm van Jelger Dees uit Maasdijk.

De Westlander maakt al jaren kinderfilms rond zijn personage Jelger de Goochelaar. Voor zijn nieuwste avontuur liet hij zich opnieuw inspireren door Bassie en Adriaan. Aad van Toor mocht niet in de film ontbreken.

Direct ja

Lang hoefde Adriaan niet na te denken toen Jelger hem vroeg voor een rol in de film ‘Jelger de Goochelaar en de Rode Diamant’. “Jelger ken ik al heel lang”, zegt Adriaan bij ‘Menno in de Middag’ op Radio West. “Dat is een hele fanatieke artiest. Hij doet alle mogelijke moeite om iets leuks voor kinderen te maken.”

Iedere cent in de productie

Volgens Adriaan onderscheidt Jelger zich door zijn inzet voor kinderentertainment. “Heel veel artiesten willen snel het vak in en dan rijk worden, maar Jelger doet het tegenovergestelde. Iedere cent gaat in zijn productie, om films te maken voor kinderen.” Daarom was de keuze snel gemaakt: “Voor hem zeg ik direct ja.”

Tovenaar in Museum Vlaardingen

In de film lukt het Jelger om Adriaan tevoorschijn te toveren in Museum Vlaardingen. Dat is ook de plek waar de twee elkaar vaker spraken, omdat Adriaan daar een paar keer per jaar Meet and Greets organiseert met zijn fans. “Daar zag ik hem altijd zitten. Toen hij mij om een rol vroeg, zei ik direct ja.”

Idool op de set

Voor Jelger is de komst van Adriaan bijzonder. “Ik had het niet durven dromen, dat Adriaan in de film te zien is.” De filmmaker noemt het moment op de set overweldigend. “Niet alleen als filmmaker ben je trots dat Adriaan op de set loopt, maar ook het kleine kind in mij ziet zijn idool rondlopen. Het was en is overweldigend”, besluit de Westlander.