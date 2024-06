Bassie & Adriaan benoemd tot ereburgers van VlaardingenBassie & Adriaan

Bas en Aad van Toor, oftewel Bassie & Adriaan, zijn benoemd tot ereburgers van Vlaardingen. Burgemeester Bert Wijbenga verraste de broers woensdag met de titel, meldt hun manager.

Wijbenga verraste de 88-jarige Bas thuis met een slagroomtaart. Bas kan de woning niet meer verlaten, omdat hij lijdt aan een auto-immuunziekte die ervoor zorgt dat zijn situatie langzaam achteruitgaat. Zijn 81-jarige broer Aad werd woensdagmiddag uitgenodigd op het stadhuis van Vlaardingen.

Ridders

De titel van ereburger is niet de eerste belangrijke onderscheiding voor Bas en Aad. In 1997 werden de broers al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.