Harry Dikmans, boef B2 uit Bassie & Adriaan, overleden

Artiest, sneltekenaar en acteur Harry Dikmans is vrijdag op 96-jarige leeftijd overleden. Dikmans kreeg voornamelijk bekendheid als de eerste dove boef B2 in Bassie & Adriaan.

Dikmans overleed in een verzorgingstehuis in Zierikzee. Na een kort ziekbed is hij “rustig ingeslapen”, meldt de familie.

De acteur was te zien in de series Bassie & Adriaan: Het Geheim van de Sleutel en Bassie & Adriaan: De Diamant. Daarna nam zijn broer Joop Dikmans de rol over. Die overleed eind 2022.

‘Bijzondere, uitgesproken man vol humor’

“Deze bijzondere, uitgesproken man vol humor zullen we missen. Maar gelukkig hebben we hem mogen laten gaan op een respectabele leeftijd”, aldus de familie. Dikmans woonde tot zijn 95e voornamelijk in Spanje.

Beeld: ANP