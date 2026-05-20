Robert Jan uit B&B Vol Liefde duikt op in Kees van der Spek Ontmaskert

Tekst: Evelien Berkemeijer

Robert Jan uit Schotland werd bekend door zijn deelname aan B&B Vol Liefde, maar binnenkort is hij te zien in Kees van der Spek Ontmaskert.

In de aflevering gaat Kees van der Spek op zoek naar een vrouw genaamd Liz. Een naam die we eerder al lazen in verhalen rond het B&B Vol Liefde-gezicht. Robert Jan zou door haar zijn opgelicht. Wat er precies is gebeurd, wordt pas in de uitzending duidelijk.

Robert Jan had affaire met Liz

In B&B Vol Liefde vond Robert Jan de liefde bij Suzanne, maar die relatie liep uiteindelijk stuk. Later gaf Robert Jan toe dat hij een grens was overgegaan. ‘Het gerucht ging een beetje dat dat door Liz kwam’, zo klinkt het aan de tafel van Shownieuws.

Liz deed eerder haar verhaal

Liz liet eerder van zich horen aan Story. Daar vertelde ze: ‘Vorig jaar was ik van plan om naar Schotland te verhuizen, zodoende kwam ik via Instagram met Robert Jan in contact. Eenmaal daar hebben we elkaar twee dagen na mijn aankomst voor het eerst gezien. Daarna spraken we vaker af. We kregen een affaire, een romance.’ Ook sprak Liz toen over financiële fouten. ‘Door een ex-partner ben ik beschuldigd van witwassen, dat ontken ik niet. Ik heb financiële fouten gemaakt en ben veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk.’

Bezoek van Kees van der Spek

In hetzelfde gesprek met Story blikte Liz ook vooruit op de aflevering van Kees van der Spek Ontmaskert. ‘Op vrijdag 27 maart jongstleden heb ik bezoek gehad van RTL-misdaadverslaggever Kees van der Spek, die mij in een van zijn komende tv-uitzendingen als fraudeur wil wegzetten. Kees gaf aan dat ik Robert Jan zou hebben opgelicht en misbruik van hem zou hebben gemaakt, maar dat ontken ik. Dit pik ik niet.’

De aflevering is maandag 25 mei om 20.30 uur te zien op RTL 5.