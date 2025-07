B&B Vol Liefde-Robert Jan doorbreekt stilte na relatiebreuk

Tekst: Nicky Molendijk

Nadat Suzanne vorige week liet weten dat Robert Jan en zij uit elkaar zijn, is er veel ophef ontstaan. Robert Jan reageert nu zelf ook op de breuk.

Op Instagram plaatst de B&B-eigenaar een foto van hem samen met Suzanne. “Gisteren ben ik in het vliegtuig gestapt en op en neer naar Nederland gevlogen omdat ik het heel spijtig en verdrietig vind dat ons verschil van mening over normen en waarden onoverkomelijk is gebleken”, schrijft hij erbij. Robert Jan geeft aan dat de twee inmiddels in gesprek zijn gegaan en goed naar elkaar hebben geluisterd. “Ik begrijp nu dat ik bij haar een grens ben over gegaan en daar had ik anders mee om moeten gaan”, geeft hij toe.

Toch wil hij zich ook richten op alle “buitenstaanders”. “Dat er door buitenstaanders te snel aannames, veronderstellingen en conclusies gedaan en getrokken worden kan ik inmiddels wel mee omgaan. Maar wanneer deze niets met de werkelijkheid van doen hebben en bovenal schade aanrichten is dat niet toelaatbaar en verwerpelijk. En dat zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn!”, schrijft hij. Tot slot laat Robert Jan weten dat relaties die zich in het openbaar afspelen niet altijd makkelijk zijn. “Suzanne en ik blijven meer dan respectvol met elkaar omgaan en wij zijn oprecht dankbaar voor alles wat wij samen hebben mogen beleven met alle daarbij behorende herinneringen!”

Suzanne lijkt het eens te zijn met het bericht van Robert Jan. Onder zijn bericht reageert zij: “Mooi verwoord!”