Zóveel kosten de vakanties van prins William en prinses Catherine

Tekst: Ruth Smeets

Veel over de persoonlijke financiën van de Britse koninklijke familie blijft voor ons onbekend. Een blik op hun vakanties verraadt nu echter veel over de uitgaven van prins William en prinses Catherine.

Volgens de Daily Mail haalt de prins van Wales een groot deel van zijn privé-inkomen uit het Hertogdom Cornwall. Dat is een landgoed met een geschatte waarde van zo’n 1,1 miljard pond. Het bezit zou jaarlijks ongeveer 22 miljoen pond winst opleveren, maar privé-uitgaven zoals vakanties en uitstapjes worden daaruit betaald.

Lees ook: Belastingaangifte prins William onthuld: zoveel moet hij betalen



Luxe in de Franse Alpen

Eerder dit jaar genoten prins William en prinses Catherine van een rustige skivakantie in Courchevel, een exclusief resort in de Franse Alpen. De plaats wordt ook wel ‘het Saint Tropez van de skipistes’ genoemd en staat bekend om dure restaurants, luxe winkels en beroemde bezoekers.

William en Catherine werden gezien in een stijlvol bergrestaurant, waar zelfs een tosti met ham en kaas flink in de papieren loopt. Volgens de Daily Mail kost zo’n gerecht daar €85, omgerekend ongeveer £74. Al gaat het dan wel om een tosti met truffel.

Vakantie met familie

Ook vorig jaar trok de familie naar de Alpen, samen met de familie Middleton. Daar werden ze gespot terwijl ze in de ochtend warme drankjes dronken in een luxe restaurant op een bergtop, met uitzicht over besneeuwde bergtoppen.

De vakanties passen in een breder patroon van exclusieve bestemmingen. Hoewel William voor koninklijke verplichtingen vaak officieel reist, vallen privévakanties daar niet automatisch onder. Die moet hij dus uit eigen zak betalen.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Zomeren op een miljoenenjacht

In augustus namen William en Catherine hun kinderen mee naar het Griekse eiland Kefalonia. Dat deden ze aan boord van Lady Beatrice, een jacht met een geschatte waarde van 20 miljoen pond.

Het schip, dat eerder toebehoorde aan Sir Frederick en Sir David Barclay, beschikt over suites voor 16 passagiers, meerdere eetruimtes en een zwembad op het bovendek. Daarmee was ook deze familievakantie bepaald geen eenvoudige trip.

Dure villa’s en vliegtickets van prins William en prinses Catherine

Ook eerdere vakanties van het paar vielen op door hun prijskaartje. In 2019 huurden William en Catherine volgens de Daily Mail twee weken lang Villa Antilles op Mustique, een idyllisch eiland in het Caribisch gebied. De villa kost £27.000 per week en heeft onder meer een 18 meter lang overloopzwembad en uitzicht op Bequia en Saint Vincent.

Daarbovenop kwamen in het verleden ook forse reiskosten. In 2012 gaven de prins en prinses meer dan 80.000 dollar uit aan vliegtickets van Los Angeles naar Londen. Voor iemand met zeven huizen, flinke bedragen aan schoolgeld, vakanties en andere privé-uitgaven blijft zelfs een koninklijk inkomen dus iets om zorgvuldig te beheren.