Suzan en Freek geraakt door fans: ‘Bijzonder om zo omarmd te worden’

Tekst: Lisa Manche

Het is een bijzondere dag voor Suzan en Freek, want vanavond beginnen ze aan hun concertreeks in het GelreDome. In gesprek met ‘LINDA.’ blikken ze vooruit op de grootste shows van hun leven.

Eigen publiek

Suzan en Freek vertellen dat ze een drukke week vol repetities achter de rug hebben. Het is niet de eerste keer dat het stel in een grote zaal optreedt. ‘We dachten dat we wel iets gewend waren na onze shows in de Ziggo Dome, maar dit stadion is écht wel wat anders.’ Tijdens festivals treden ze vaker op voor een publiek van 40.000 man, maar voor Suzan voelt dit anders. ‘Nu is het voor ons eigen publiek. Al die mensen hebben zelf een kaartje gekocht voor ons. 40.000 mensen per show, dat is echt heel erg veel.’

Omarmen

Freek kijkt er ook naar uit om alle fans te zien. Voor hem zijn zij het afgelopen jaar enorm belangrijk geweest, nadat vorig jaar bekend werd dat hij uitgezaaide longkanker heeft. ‘We hebben het afgelopen jaar op een andere manier mogen meemaken hoe mensen ons omarmen. Het is heel bijzonder om dat nu in het echt te ervaren.’

Lees ook: Zien! Suzan en Freek delen moederdagfoto met zoontje Sef

Mooi moment beleven

Het thema van de concerten is het leven vieren. ‘Zo staan we zelf ook in het leven. We gaan er gewoon heel erg van genieten en zijn blij dat zoveel mensen ons steunen, zowel mentaal als met onze muziek. We gaan gewoon een heel mooi moment beleven’, zegt Freek.

Zoontje Sef

Suzan en Freek zijn niet alleen druk met de voorbereidingen van hun shows, maar zijn in november ook ouders geworden van zoontje Sef. Tijdens de shows blijft hij bij de oppas, maar ze zullen hem alsnog veel zien. ‘We slapen iedere avond thuis, dus voordat hij gaat slapen en in de ochtend zien we hem weer. Ik denk niet dat hij merkt dat we er niet zijn’, vertelt Suzan. Toch zal Sef tijdens een van de shows even het podium opkomen. Het is nog niet bekend tijdens welke show dat zal zijn.

Eerder kondigden Suzan en Freek aan dat Hannah Mae het voorprogramma van hun concertreeks zal verzorgen.

BRON: LINDA.