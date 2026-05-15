Gillian Anderson voelt zich verraden door schrijfster ‘Het Zoutpad’

Gillian Anderson heeft zich in een interview tijdens het Filmfestival van Cannes uitgesproken over de schrijfster van de bestseller ‘Het Zoutpad’. De actrice laat weten dat ze zich verraden voelt na alle onthullingen over het boek.

Onthullingen

In de verfilming uit 2024 speelt Anderson de hoofdrol van een vrouw die samen met haar zieke echtgenoot een moeilijke trektocht door Engeland maakt. Het boek Het Zoutpad werd gepubliceerd als een autobiografisch boek. Schrijfster Raynor Winn suggereert dat zij en haar man dakloos werden door achterstallige betalingen en een verkeerde investering. Maar in werkelijkheid zou ze in de problemen zijn geraakt vanwege een crimineel onderzoek naar een diefstal van 64.000 Britse pond van haar voormalige werkgever. Daarnaast plaatste het dagblad The Observer vraagtekens bij het ziektebeeld van de echtgenoot van Winn, zoals zij dat in het boek omschrijft.

Bittere nasmaak

Winn ontkent dat zij gelogen heeft, maar voor actrice Anderson zit er een bittere nasmaak aan haar filmklus. Toen ze aan het project begon dacht ze met een eerlijk verhaal te maken te hebben. ‘Het was een overlevingstocht die veel mensen met eveneens financiële tegenslagen troost bood. Het was voor hen in menig opzicht een inspirerend verhaal. Ik begrijp dat zij zich nu verraden voelen. Dat geldt ook voor mij’, laat ze weten.

Anderson vertelt dat ze nu heel anders tegen de film aankijkt door de onthullingen. ‘Het doet weinig af aan de boodschap van de film, want veel mensen zullen door de huidige toestand in de wereld met soortgelijke tegenslagen te maken krijgen.’