Weet je nog: Tineke Schouten en Linda de Mol zingen in ‘De Tongbreker’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Met ‘De Tongbreker’ laat Tineke Schouten zien hoe veel komische kracht er in een simpel taalspel kan zitten. In het fragment uit de ‘Tineke Schouten Show’ neemt ze samen met Linda de Mol een reeks tongbrekers onder handen.

De humor zit niet alleen in de woorden zelf, maar ook in het spel tussen Tineke Schouten en Linda de Mol. Naarmate de tongbrekers sneller volgen, wordt het nummer steeds meer een komische krachtmeting: wie houdt de controle, en wie struikelt als eerste over de klanken?

Nummer met Linda de Mol past bij Tineke Schouten

‘De Tongbreker’ past goed binnen het oeuvre van Tineke Schouten, waarin liedjes, typetjes, sketches en televisieshows vaak samenkomen. Op haar officiële website wordt haar carrière omschreven als een lange reeks theatershows, tv-shows, typetjes, sketches en liedjes, waarmee ze een grote groep trouwe fans opbouwde.

Effectief door eenvoud

Wie de video terugkijkt, ziet vooral hoe effectief eenvoud kan zijn: twee performers, een reeks lastige zinnen en een tempo dat steeds minder ruimte laat voor foutloos praten. Precies daardoor blijft ‘De Tongbreker’ een herkenbaar en geestig fragment uit het repertoire van Tineke Schouten.

