Zien! Humberto Tan viel zeven kilo af en verschijnt met wasbordje op de cover van Men’s Health

Tekst: Ruth Smeets

Humberto Tan en zijn zoon Benjamin gingen samen een sportieve uitdaging aan. De presentator en zijn achttienjarige zoon werkten twaalf weken lang toe naar een fotoshoot voor Men’s Health.

Het plan ontstond aan tafel bij RTL Tonight, waar Humberto vertelde dat hij graag met Benjamin wilde trainen voor de cover. Inmiddels ligt het eindresultaat in de winkel en deelt Men’s Health de beelden van vader en zoon op Instagram.

Samen naar hetzelfde doel

Humberto Tan blikt trots terug op het traject dat hij met Benjamin heeft doorlopen. ‘Bij de start woog ik 92 kilo, binnen negen weken was dat 85 kilo: dus 7 kilo afgevallen’, schrijft hij op Instagram. Voor Benjamin lag de uitdaging juist anders: hij moest tijdens het traject aankomen.

Vier keer per week aan de bak

Twaalf weken lang stond het leven van Humberto in het teken van trainen, eten en herstellen. Onder begeleiding van coach Jasper Schmitz werkte de presentator aan één duidelijk doel: op zijn zestigste fitter worden dan ooit. Op dinsdag en zaterdag trainde hij met Yaletics, terwijl hij op donderdag en zondag ook nog in de sportschool stond.

Dagelijkse gewoontes op de schop

Niet alleen het sporten vroeg om discipline, ook zijn eet- en drinkpatroon veranderde. “Ik dronk twee glazen cola per dag, maar daar ben ik mee gestopt”, vertelt Humberto in het blad. Daarnaast volgde hij een speciaal dieet en probeerde hij dagelijks 7000 stappen te zetten. Dat lukte niet altijd, al tikte hij tijdens een vakantie in Rio de Janeiro soms zelfs 20.000 stappen per dag aan.

Trots op het resultaat

Naarmate de dag van de fotoshoot dichterbij kwam, hielden Humberto en Benjamin zich steeds strikter aan het dieet. Het resultaat is te zien in de nieuwste editie van Men’s Health, met foto’s van Tom Cornelissen. ‘Supertrots op mijn zoon en ook geweldig om het samen met hem gedaan te kunnen hebben’, aldus Humberto.