Leontine Ruiters staat open voor nieuwe liefde: ‘Waarom niet?’

Tekst: Ruth Smeets

Presentatrice Leontine Ruiters (58) sluit een nieuwe relatie niet uit. In de podcast 30 Minuten Rauw van Ruud de Wild vertelt de ex van Marco Borsato dat er op dit moment niemand in haar leven is.

Leontine Ruiters en Marco Borsato maakten in 2020 bekend dat ze na 22 jaar huwelijk uit elkaar gingen. Samen hebben ze drie kinderen. Toch kijkt Leontine met een open blik naar de toekomst.

Nieuwe liefde

Als Ruud haar vraagt of ze zichzelf nog eens ziet trouwen, reageert Leontine eerst lachend. ‘Dan moet ik eerst iemand vinden’, zegt ze. Na even nadenken geeft ze toe dat ze het niet uitsluit. ‘Ja’, besluit ze uiteindelijk. ‘Als ik iemand zou vinden van wie ik blij en gelukkig word, why not?’

Volgens Leontine zou een nieuwe partner vooral iets extra’s moeten brengen. ‘Maar als er iemand op mijn pad komt die mij aanvult of een mooie toevoeging is aan alles wat ik nu heb, dan is dat hartstikke welkom.’ Tegelijkertijd benadrukt ze dat ze ook zonder relatie gelukkig is. ‘Ik ben hartstikke blij en gelukkig in mijn eentje, met heel veel leuke vrienden, prachtige kinderen en een ex met wie ik heel goed omga en bij wie nog altijd veel liefde zit.’

Goede band met Marco

Over haar contact met Marco is Leontine positief. Ze hebben nog altijd veel contact rondom hun gezin. ‘We hebben een gezinsapp, een familie-app en een kids-app. We zijn heel hecht’, vertelt ze. Ook zegt ze: ‘Ik heb altijd gezegd dat ik niet alleen een liefdevol huwelijk wilde, maar ook een liefdevolle scheiding.’ Die hechte band vindt Leontine belangrijk voor hun kinderen. ‘Voor mijn kinderen is het ook heel fijn dat we zo hecht zijn, zeker in moeilijke tijden.’ Ze durft inmiddels zelfs te zeggen dat Marco haar beste vriend is.

Zorgen en dromen

Hoewel Leontine positief in het leven staat, maakt ze zich soms zorgen over de toekomst van haar kinderen. ‘We leven in een zorgelijke tijd’, zegt ze. ‘Hoe krijgen zij het straks allemaal voor elkaar in hun eentje? Ik merk aan mezelf al hoeveel alles kost: het is niet niks om alleen te doen.’ Daar voegt ze aan toe: ‘Dat vind ik best lastig.’

Toch blijft Leontine ook dromen maken voor later. Over tien jaar hoopt ze de kans te hebben om onder de zon te overwinteren. Nederland helemaal achter zich laten ziet ze niet gebeuren, want tegen die tijd hoopt ze stiekem ook oma te zijn.