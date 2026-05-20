Nurlaila Karim heeft spijt: ‘Had meer moeten genieten’

Tekst: Sabine Krouwels

Musicalster Nurlaila Karim heeft naar eigen zeggen gedurende haar carrière alle kansen gegrepen die ze wilde en heeft geen spijt dat ze iets heeft laten schieten. Het enige waar ze spijt van heeft is dat ze op het moment zelf niet meer genoten heeft van wat ze mocht doen, deelt ze deze week in Weekend. “Het was gewoon werk.”

Nurlaila Karim heeft al een lange, indrukwekkende carrière achter de rug. Ze heeft alle kansen die haar werden voorgeschoteld gegrepen, maar toch is er iets waar ze spijt van heeft. “Ik heb heel veel gedaan. Er is niets wat ik heb laten gaan. Ik heb er alleen spijt van dat ik er niet van heb genoten. Dat het gewoon werk was.”

Lees ook: Nurlaila Karim: ‘Zeg niet meer dat ik met pensioen ga’

Spotlights

Waarom was genieten op het moment zelf lastig voor Nurlaila? “Je bent bezig, je hebt kinderen, je bent aan het rennen, je bent aan het doen. Mensen zeggen wel: “Je staat in de spotlights”, maar zo sta je daar niet, want je bent gewoon je werk aan het doen. Mijn werk is toevallig op het toneel waar mensen naar me kijken.”

Dankbaarder

Terugkijkend had Nurlaila al die mooie momenten op een andere manier willen beleven. “Je mag meer genieten en dankbaarder zijn. Niet dat ik niet dankbaar ben, maar ik had het nog meer kunnen zijn.”

Lees het hele interview met Nurlaila Karim in Weekend editie 21, vanaf 20 mei in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.