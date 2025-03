Nurlaila Karim: ‘Zeg niet meer dat ik met pensioen ga’

Tekst: Sabine Krouwels

Verrassing! Nurlaila Karim staat ondanks haar aangekondigde pensioen toch weer op het podium. De musicalster heeft daarom ook maar besloten niets meer te reppen over een pensioen totdat het écht zo is. Wel is ze selectiever geworden in de opdrachten die ze aanneemt, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik stel mezelf de vraag: vind ik het leuk? Is het een uitdaging?”

Al twee keer kondigde ze haar pensioen aan, maar toch gaat Nurlaila Karim opnieuw de planken op voor de musical Hairspray. Gaat dat pensioen er ooit nog komen, vroeg Weekend haar. “Dat is allemaal alweer oud nieuws, dat hele pensioen! Ik heb natuurlijk vorig jaar de K3-musical De 3 Biggetjes alweer gedaan. Daarna heb ik gezegd: “Ik ga maar niet meer zeggen dat ik met pensioen ga”.”

Lees ook: Nurlaila Karim bevallen

Selectiever

Ondanks dat een pensioen er dus nog even niet in zit, is Nurlaila wel selectiever in de opdrachten die ze aanneemt. “Als ik nu ergens voor gevraagd word, stel ik mezelf de vraag: vind ik het leuk? Is het een uitdaging? Met wie ga ik werken? En ik ga zelf ook producties maken. Ik blijf gewoon lekker bezig.”

Lees het hele interview met Nurlaila Karim, waarin ze onder meer ingaat op de vraag waarom musicalsterren goede coaches zijn, in Weekend nummer 13. Deze editie, waarin ook een verslag staat van het bezoek van de Oranjes aan Kenia en interviews met onder andere The Bold And The Beautiful-ster John McCook, Albert Verlinde, Greetje Hakvoort uit Urk!, B&B Vol Liefdes Iris, en Dirk Zeelenberg, ligt vanaf vandaag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.