Leontine Ruiters: ‘Moederschap is niet makkelijk’

Ondanks dat ze zelf columns over het moederschap heeft geschreven beweert Leontine Ruiters niet de wijsheid in pacht te hebben. Voor haar is opvoeden namelijk ook een leerproces, vertelt ze deze week in Weekend. “De kunst is dat je leert loslaten en dat is wel iets wat ik in ieder geval probeer.”

Leontine Ruiters mag dan al bijna 26 jaar moeder zijn, makkelijk vindt ze het nog steeds niet. “Er is geen boekje voor, geen gebruiksaanwijzing. Er zijn inmiddels veel boeken verschenen van bekende moeders die dingen hebben op dat vlak. En ik heb er zelf ook columns over geschreven. Maar ik blijf me iedere keer weer verwonderen, zéker als kinderen klein zijn, over dingen die ze zeggen. En ook hoe ze een spiegel voor je zijn. Ik vind dat heel mooi.”

Lees ook: Leontine Ruiters eerlijk over ex-schoondochter: ‘Niet geschikt voor Luca’

Loslaten

Haar kinderen zijnn inmiddels allemaal in de twintig, maar het zorgen maken om hen stopt nooit, ervaart Leontine. “Je maakt je áltijd zorgen, het maakt niet uit hoe oud ze zijn. De kunst is dat je leert loslaten en dat is wel iets wat ik in ieder geval probeer.”

Lees het hele interview met Leontine Ruiters, waarin ze onder meer terugblikt op het afgelopen jaar en vertelt wat het belangrijkste is dat ze haar kinderen heeft meegegeven, in Weekend nummer 51, vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.