Leontine Ruiters eerlijk over ex-schoondochter: ‘Niet geschikt voor Luca’

Leontine Ruiters was het niet altijd eens met de keuze van vriendinnetjes van haar zoon. “Luca heeft weleens een vriendin gehad die ik minder bij hem vond passen,” onthult de ex-vrouw van Marco Borsato.

In haar podcast Lon & Leo gaat ze hier verder op in. “Twee keer is zijn hart wel echt gebroken – hij heeft twee keer een langere relatie gehad,” begint Ruiters haar verhaal. “De eerste keer was hij nog heel jong. Met dat meisje hebben we nog steeds contact, zij is echt heel leuk.”

Met de relatie die Luca daarna kreeg, was zijn moeder iets minder blij. “Was, denk ik, niet geschikt voor hem,” stelt ze dan ook. “Omdat hij zich erg aan haar aanpaste. Ze zijn ook snel gaan samenwonen, doordat Marco en ik in scheiding lagen.”

Leontine heeft niet tegen haar zoon gezegd wat zij daadwerkelijk van de relatie vond. “Hoewel ik veel dingen zag, heb ik niet gezegd van: ik denk niet dat dit meisje geschikt voor je is. Nee. Ze moeten daar zelf achterkomen.”

