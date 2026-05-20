Angela de Jong fileert Johan Derksen na uitspraken over seksueel misbruik binnen huwelijk

Tekst: Evelien Berkemeijer

De uitspraken van Johan Derksen in Vandaag Inside over Married At First Sight UK hebben tot stevige kritiek geleid. In het programma werd dinsdagavond gesproken over de ophef rond het programma, waarin twee vrouwen aangeven verkracht te zijn en een derde spreekt van misbruik.

Tina Nijkamp bracht het onderwerp ter sprake, waarna Johan meteen reageerde: ‘Dat vind ik onzin als je getrouwd bent, dan moet je niet ja zeggen tegen die man.’ Aan tafel werd gelachen, maar er klonken ook geschokte geluiden. Wilfred Genee greep vervolgens in en zei: ‘Of je nou getrouwd bent of niet: seks tegen de wil van een vrouw mag nooit.’

Lees ook: Bruiden Married At First Sight UK vertellen over seksueel geweld

Johan blijft bij zijn punt

Johan bleef daarna bij zijn standpunt. ‘Je moet niet naïef zijn: je weet als je de huwelijksnacht in gaat, dan wordt er verwacht dat er wat gebeurt.’ Ook Merel Ek sprak hem tegen en benadrukte dat een ‘nee’ leidend is. Later noemde Johan het totaal onverantwoord om mensen die elkaar niet kennen in het echt te verbinden.

Tekst gaat verder onder video.

Wilfred vraagt om verduidelijking

Wilfred gaf Johan nog iets later de kans om zijn woorden recht te zetten. Hij vroeg om bevestiging dat ook Johan niet doorgaat als een vrouw niet wil, waarop Johan bevestigde: ‘Dan is de lol ervan af.’ Toch zei hij er nog steeds niet gek van op te kijken dat die mannen ‘die zo gek zijn’ aan het programma mee te doen, ’s avonds ook wat meer willen. Volgens Johan maakt dat het niet de schuld van die vrouw dat ze niet is verkracht, maar hij voegde eraan toe: ‘Die vrouw is niet verstandig, die had dat niet moeten doen met die man. Die is gewoon wanhopig, die wil een vent en dan heeft ze een vent en dan loopt het uit de hand.’ Hij concludeerde wel: ‘Het ergste wat je kunt doen is met iemand neuken die daar geen zin in heeft.’

Angela de Jong zet uitspraken recht

Angela de Jong is in haar column duidelijk over de uitspraken. Ze schrijft dat ze twijfelaars gerust wil stellen: ‘Hij praatte complete poep.’ Angela legt daarbij uit: ‘Het is sinds 1991 opgenomen in het wetboek voor strafrecht. Bizar laat, inderdaad. Er was een hele feministische golf voor nodig om het voor elkaar te krijgen. Maar nogmaals: de wet laat geen ruimte voor twijfel. Als een vrouw nee zegt, dan heb je als man gewoon met je fikken van haar af te blijven, ook al ben je getrouwd.’

Tekst gaat verder onder post.

Johan Derksen vind verkrachting binnen het huwelijk best te begrijpen. Verrassend. #Mafs — Vivscontent (@vivscontent) May 19, 2026

Johan Derksen ‘zinkt nog dieper’

Angela sluit haar kritiek fel af. ‘Ik wist niet dat het mogelijk was. Maar de man die stelselmatig daders van grensoverschrijdend gedrag verdedigt en vrouwelijke slachtoffers een trap nageeft, die op tv vertelde hoe hij een kaars in een slapende vrouw stak, slaagde er dinsdagavond in om nóg wat dieper te zinken.’ Johan zelf concludeerde in Vandaag Inside uiteindelijk: ‘Het ergste wat je kunt doen is met iemand neuken die daar geen zin in heeft.’