Bruiden Married At First Sight UK vertellen over seksueel geweld tijdens opnames

Tekst: Evelien Berkemeijer

Twee vrouwen hebben aan de BBC verteld dat zij tijdens de opnames van Married at First Sight UK zijn verkracht door hun echtgenoten op het scherm. Een derde vrouw beschrijft een seksuele handeling die zonder toestemming plaatsvond.

Volgens de drie vrouwen heeft Married At First Sight UK onvoldoende gedaan om hen te beschermen. Channel 4 was vóór uitzending op de hoogte van een deel van de verhalen, terwijl afleveringen met de vrouwen beschikbaar bleven op de streamingdienst. Maandag maakte Channel 4 bekend dat alle afleveringen, net als de sociale mediakanalen van MAFS UK, zijn verwijderd.

Channel 4 laat extern onderzoek uitvoeren

Channel 4 had eerder aan Panorama laten weten dat alle beschuldigingen ‘volledig ongefundeerd en weerlegd’ waren. Inmiddels zegt de zender een extern onderzoek te hebben laten uitvoeren ‘nadat er ernstige beschuldigingen van wangedrag waren geuit’. Ian Katz, vertrekkend hoofdredacteur van Channel 4, zei tegen de BBC: ‘Het zijn uiteraard zeer ernstige beschuldigingen. We willen de uitzending zien en zullen daarop reageren.’ Producent CPL stelt via advocaten dat de werkomstandigheden ‘van topkwaliteit’ waren en dat er correct is gehandeld.

Trigger warning: de rest van dit artikel bevat details over seksueel misbruik.

Lizzie zegt dat haar waarschuwingen niet genoeg zijn opgepakt

Een van de vrouwen, door de BBC Lizzie genoemd omdat zij anoniem wil blijven, zegt dat zij vrijwel direct ‘alarmerende signalen’ zag bij haar partner in de serie. Tijdens de huwelijksreis verloor hij volgens haar vaak zijn zelfbeheersing en vertelde hij buiten de camera’s om dat hij en een ex-partner ‘gewelddadig’ tegen elkaar waren geweest. Lizzie nam daarop contact op met het welzijnsteam van CPL. Volgens haar werd de seks daarna gewelddadig en hield hij niet op toen zij zei dat hij moest stoppen. Ook zou hij hebben gedreigd iemand in te huren om zuur naar haar te gooien als zij iets zou vertellen. Later, zegt Lizzie, probeerde hij seks met haar te hebben terwijl zij bleef weigeren. ‘Je kunt geen nee zeggen, je bent mijn vrouw’, zou hij volgens haar hebben gezegd. Zij omschrijft wat daarna gebeurde als penetratieve seks en zegt dat zij vingerafdrukken had van waar hij haar had vastgegrepen. Advocaten van haar man in de serie ontkennen de verkrachting en stellen dat alle seksuele contacten met wederzijds goedvinden plaatsvonden.

Chloe vertelde Channel 4 vóór uitzending wat er volgens haar was gebeurd

Een tweede vrouw, door de BBC Chloe genoemd om haar identiteit te beschermen, zegt dat zij zowel Channel 4 als CPL na de opnames, maar vóór de uitzending van haar seizoen, vertelde dat zij was verkracht. Volgens Chloe pakte haar man in de serie op een moment de dekens van haar af terwijl zij sliep en greep hij haar borsten en billen vast. Zij zegt dat zij ‘nee’ zei en het incident direct meldde bij het welzijnsteam. Later zou hij seks met haar hebben gehad nadat zij had gezegd dat ze dat niet wilde. ‘Ik lag daar gewoon en staarde uit het raam’, vertelde zij aan de BBC. Toen hij merkte dat zij niet meedeed, vroeg hij volgens Chloe: ‘Wil je dit niet?’ Zij antwoordde: ‘Ik heb je toch gezegd dat ik dit niet wilde.’ De man betwist via advocaten details van haar verhaal. Volgens zijn advocaten begon de seks met wederzijds goedvinden, maar stopte hij direct toen Chloe via lichaamstaal liet merken dat zij niet langer instemde.

Shona Manderson zegt dat haar grens tijdens seks werd overschreden

Shona Manderson, die in 2023 meedeed aan MAFS UK, vertelde Panorama dat zij beter had moeten worden beschermd nadat haar partner tijdens seks te ver was gegaan. Zij werd gekoppeld aan Bradley Skelly, destijds meditatiecoach uit Grimsby. Shona zegt dat zij en Bradley hadden afgesproken de terugtrekmethode te gebruiken, maar dat hij op een gegeven moment in haar ejaculeerde zonder haar toestemming te vragen. ‘Ik was geschokt, ik was in de war, we hadden gezegd dat we dat niet zouden doen’, zei zij. Later haalde Shona een morning-afterpil, waarbij zij volgens haar werd begeleid door iemand van de welzijnsdienst. Kort daarna werden zij en Bradley uit het programma gehaald, omdat er zorgen waren dat de relatie mogelijk ongezond was. Bradley ontkent categorisch alle beschuldigingen van seksueel wangedrag en zegt dat hij dacht dat Shona toestemming had gegeven. Hun relatie was volgens hem gebaseerd op wederzijdse instemming, zorg en genegenheid.

Ofcom wacht bevindingen af

Ofcom, de Britse toezichthouder voor onder meer televisie, radio, telecom en online platforms, zegt dat omroepen verplicht zijn ‘de nodige zorgvuldigheid te betrachten’ voor deelnemers die risico lopen op schade. De toezichthouder wacht de uitkomsten van het externe onderzoek af. Barones Helena Kennedy KC, voorzitter van de Creative Industries Independent Standards Authority, noemt het format van Married at First Sight UK volgens de BBC een format met ‘hoge risico’s’ die ‘zeker niet goed worden beheerd’. Zij zegt dat vrouwen vaak niet meteen aangifte doen van verkrachting of seksueel misbruik ‘vanwege het gevoel van schaamte, het gevoel dat het op de een of andere manier je eigen schuld is’.

Channel 4 zegt zorgvuldig te hebben gehandeld

Channel 4 zegt dat beslissingen ‘per geval’ werden genomen, op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar was. Volgens de zender hebben de drie vrouwen die met Panorama spraken herhaaldelijk verzekerd dat zij zich veilig en gelukkig voelden en wilden doorgaan met het proces. Priya Dogra, ceo van Channel 4, betuigde medeleven aan deelnemers ‘die duidelijk van streek zijn geraakt na hun deelname aan Married at First Sight’. Zij benadrukte dat de verhalen door de betrokken mannen worden betwist en dat de zender volgens haar snel, gepast en gevoelig heeft gehandeld, met het welzijn van de betrokkenen voorop.

BRON: BBC