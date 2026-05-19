Trijntje Oosterhuis: ‘Zingen werkt drie keer beter dan EMDR’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Trijntje Oosterhuis vertelt in Vriendin openhartig over de rol die zingen in haar leven speelt. Voor haar is muziek veel meer dan optreden alleen.

Zingen hielp haar om moeilijke emoties te verwerken. Ook vertelt Trijntje Oosterhuis over het nummer Ken Je Mij, dat veel voor haar betekent.

Lees ook: Om deze reden viel Trijntje Oosterhuis veel af: ‘Het scheelt echt kilo’s’

Zingen als fundament

Volgens Trijntje was zingen er altijd al voor haar. ‘Zingen werkt drie keer beter dan EMDR, zeg ik weleens. Zingen was er altijd al voor mij, al vóór alles wat mij mogelijk in mijn leven zou kunnen ontwrichten. Ik had één fundament, en dat was het zingen, daar kon ik op terugvallen.’ De zangeres vertelt dat ze niet weet wat ze zonder zingen had gedaan. ‘Als ik dat niet had gehad, weet ik niet wat ik had gedaan. Het is misschien net zoals wat jij doet: schrijven. Als je iets hebt wat je met passie doet, helpt dat.’

Ken je mij

Een van de nummers die veel voor Trijntje betekent, is Ken Je Mij. Het gedicht werd door haar vader Huub geschreven naar een psalm, in 1973, het jaar waarin Trijntje werd geboren. Pas later werd het door iemand anders op muziek gezet. Toen Trijntje het refrein voor het eerst hoorde, raakte dat haar diep. ‘Ik besefte: dit is hoe ik me voel als ik bij mijn vader ben.’ Het lied groeide uit tot een rode draad op het podium. ‘Dit lied gaat over wat zingen voor veel mensen kan betekenen: thuiskomen in jezelf.’

Bekijk ook