Emma Kok laat tatoeage zetten in handschrift van hartsvriendin Jade Kops

Tekst: Lisa Manche

Het is bijna een maand geleden dat Jade Kops (19) overleed. Hartsvriendin Emma Kok heeft ter ere van Jade een tatoeage laten zetten in het handschrift van haar vriendin.

Oneerlijk

Emma mist haar vriendin Jade enorm. Op Instagram schreef ze een aantal dagen geleden: ‘Het voelt nog zo onwerkelijk en het is ZO oneerlijk. Ik mis je elke dag, elke minuut en elke seconde!! Ik heb zoveel dingen die ik tegen je wil zeggen. Ik hou van je!!!!’

Jade en Emma

De twee leerden elkaar in 2023 kennen en kregen een bijzondere band. Emma schreef zelfs het nummer Jade om haar vriendin een hart onder de riem te steken. Jade kreeg op haar veertiende de diagnose kanker.

Lees ook: Inbox Emma Kok vol liefdesverklaringen: ‘Kom er niet doorheen’

Tatoeage

Nu heeft Emma een tatoeage laten zetten ter ere van haar vriendin. Op haar buik staat het woord ‘Dreamer’ in het handschrift van Jade. Op Instagram deelt ze twee foto’s vanuit de tattoostudio.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Moeite met afscheid

Emma heeft tijdens de uitvaart van Jade gezongen. Ze heeft veel moeite met afscheid nemen. Een dag voor de uitvaart schreef ze: ‘Hoe kan ik van jou afscheid nemen? Ik geloof het gewoon niet dat je er niet meer bent. Ik mis je intens veel.’

Uitvaart

Veel mensen kwamen naar de uitvaart van Jade om een erehaag te vormen. Er stonden duizenden mensen langs de weg om Jade een laatste eer te bewijzen. Bekijk hier de beelden van dit indrukwekkende moment.