Jacques Herb heeft al vijftig jaar geen contact met oudste zonen

Tekst: Lisa Manche

Zanger Jacques Herb (79) heeft al meer dan vijftig jaar geen contact gehad met zijn twee oudste zonen. Met nieuwe muziek hoopt hij toch weer contact met ze te krijgen. Dat vertelt hij in een interview met de Telegraaf.

Nog één keer proberen

Op 28 mei brengt Jacques een nieuw album uit met een nummer voor zijn zonen. Hij hoopt dat zij openstaan voor contact. ‘Met 80 jaar, tegen het einde van mijn leven, wil ik het nog één keer proberen’, zegt hij.

Spijt

Jacques is zich ervan bewust dat hij schuld heeft. ‘Ik heb ze destijds bij de scheiding achtergelaten bij hun moeder en lange tijd niet naar ze omgekeken. Ik was te druk met mezelf, met mijn carrière. En daar betaal ik nu de prijs voor’, vertelt Jacques over zijn kinderen. ‘Ze hebben gekozen voor een leven waarin voor mij geen plaats meer is, maar ze moeten weten dat bij mij de deur altijd openstaat en dat ik echt grote spijt heb van hoe alles is gegaan.’

Jacques, die bekend is van nummers als Manuela en De Toreador, brengt zijn nieuwe album Mijn Leven vol Liedjes uit op zijn tachtigste verjaardag.

