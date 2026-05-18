Rijk Hofman viel in slaap achter stuur: ‘Werden wakker in de berm’

Tekst: Lisa Manche

Een autorit met zijn vriendin Stephanie had slecht kunnen aflopen voor Rijk Hofman. In de podcast ‘Bubbel van Steph & Rijk’ vertelt de presentator hoe hij in slaap viel achter het stuur en pas wakker werd toen hij met de auto in de berm reed.

Ego-ding

Rijk vertelt dat hij afgelopen week in slaap viel achter het stuur. ‘We werden pas wakker toen we in de berm van de snelweg reden’. Stephanie lag naast hem te slapen en hij voelt zich schuldig richting haar. ‘Dit was een ego-ding. Ik ben zo’n loser. Ik heb jouw leven uit ego in gevaar gebracht.’

Niet wakker maken

Stephanie vraagt aan Rijk waarom hij niet eerder is gestopt met rijden. Rijk legt uit dat hij zich al wel vermoeid voelde, maar dat hij haar niet wakker wilde maken. ‘Ik was me ervan bewust dat ik moe begon te worden. Ik dacht: misschien val ik straks in slaap.’

Slechte omstandigheden

Volgens Stephanie hielpen de omstandigheden in de auto ook niet om de vermoeidheid tegen te gaan. ’We hadden de verwarming ook op 30 graden staan, dus ik was naast jou ook in slaap gevallen’, vertelt ze lachend.

Lees ook: Bezoek stripclub Stephanie Abu-Sbeih en Rijk Hofman gaat mis: ‘Ga hier geen seconde langer zitten’

Mannelijker aanpakken

Rijk beseft dat hij eerder had moeten stoppen toen hij de vermoeidheid voelde opkomen. ‘Ik voelde al dat ik in slaap viel en ik wilde jou niet wakker maken. Ik wilde het iets mannelijker aanpakken en eerst naar een tankstation rijden om daarna te wisselen.’ Maar twee minuten later viel Rijk in slaap. ‘Ja, we werden allebei wakker omdat we in de berm waren gereden’, vult Stephanie aan.

Bekijk ook: