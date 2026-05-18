Vriendin Frank Masmeijer met spoed naar het ziekenhuis gebracht

Tekst: Lisa Manche

Anita, de vriendin van Frank Masmeijer, is zondagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Naast een ambulance, rukten de brandweer en een traumahelikopter uit naar de woning van Anita in Landsmeer.

Gevallen met een vaas

In een reactie aan Shownieuws laat de manager van Frank maandag weten dat Anita is gevallen met een grote vaas in haar handen, waardoor ze gewond raakte. Frank liep hierbij zelf geen verwondingen op. Volgens RTL Boulevard is ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen gehecht en is ze inmiddels weer thuis.

Survive Your Family

De voormalig televisiepresentator is momenteel te zien in het programma Survive Your Family. Hierin blijven twee familieleden achter in een basiskamp en worden twee anderen zonder hulpmiddelen in de jungle gedropt. De eerste familie die zich herenigt in het basiskamp, wint.

BRON: SHOWNIEUWS, RTL BOULEVARD