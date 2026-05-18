Froukje de Both openhartig over therapie na verlies van haar eerste liefde

Tekst: Evelien Berkemeijer

Froukje de Both heeft meerdere keren therapie gehad. Dat vertelt ze aan het AD.

Voor Froukje de Both waren er verschillende momenten waarop ze hulp zocht. Onder meer het plotselinge overlijden van haar eerste liefde en de breuk met de vader van haar dochter hadden veel impact.

Lees ook: Gordon en Froukje de Both over kritiek ochtendshow: ‘Héél flauw!’

Froukje de Both over omgaan met verlies

‘Meerdere keren. Toen mijn eerste liefde plotseling overleed, was dat heel heftig. Maar ik vond het ook ingewikkeld toen de vader van mijn dochter en ik uit elkaar gingen. Ik moest mijn leven opnieuw indelen, twijfelde aan alles en was compleet bij mezelf vandaan geraakt. Wie was ik nog? Daarbij heeft therapie me geholpen. Inmiddels ben ik zelf coach en heb ik meerdere opleidingen gevolgd – ook daar heb ik veel aan gehad.’

Leven opnieuw indelen

Froukje vertelt dat ze na de breuk met de vader van haar dochter opnieuw moest ontdekken wie ze was. Ze twijfelde aan veel dingen en voelde dat ze bij zichzelf vandaan was geraakt. Inmiddels is Froukje zelf coach. Ook heeft ze meerdere opleidingen gevolgd, waar ze naar eigen zeggen veel aan heeft gehad.

Bekijk ook

Lees hier het hele gesprek met het AD.