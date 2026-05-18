Shakira krijgt ruim 60 miljoen terug na winst in Spaanse belastingzaak

Tekst: Evelien Berkemeijer

Shakira heeft een belangrijke overwinning geboekt in haar langlopende conflict met de Spaanse belastingdienst. Het Nationaal Hof oordeelde dat de zangeres in 2011 niet als fiscaal ingezetene van Spanje had mogen worden beschouwd.

Daardoor moeten opgelegde aanslagen en boetes worden teruggedraaid. Het gaat om €54,7 miljoen, plus rente die volgens gerechtelijke bronnen wordt geschat op €9,2 miljoen. De uitspraak heeft geen invloed op de strafrechtelijke veroordeling die Shakira eerder accepteerde voor belastingfraude over de jaren 2012 tot en met 2014.

Hof zet streep door aanslagen en boetes

De Spaanse belastingdienst stelde dat Shakira in 2011 al fiscaal ingezetene van Spanje was en legde haar forse aanslagen op voor inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Daarbovenop kwamen boetes van 125 procent van de te weinig betaalde belasting. In totaal liep het bedrag op tot €54,7 miljoen. Volgens het Nationaal Hof is daarvoor onvoldoende basis. De belastingdienst kon 163 dagen verblijf in Spanje bewijzen, terwijl voor fiscaal ingezetenschap meer dan 183 dagen nodig zijn. Ook werd niet aangetoond dat Spanje in 2011 het centrum van haar economische activiteiten was, omdat de zangeres tijdens haar Sale el Sol-tournee vooral in het buitenland werkte.

Relatie met Piqué was niet genoeg

De belastingdienst wees ook op haar relatie met Gerard Piqué en stelde dat Spanje daardoor het centrum van haar leven was geworden. De rechtbank ging daar niet in mee. Volgens het vonnis was er in 2011 geen sprake van een ‘huwelijksband’ of ‘gezinskern’, omdat er geen ‘minderjarige kinderen’ waren. Ook haar fiscale woonplaats op de Bahama’s speelde een rol in het conflict, maar het hof concludeerde uiteindelijk dat Shakira in 2011 geen Spaanse belasting over haar wereldwijde inkomen hoefde te betalen. De administratieve beslissingen zijn daarom vernietigd.

Shakira reageert fel op belastingdienst

Shakira vierde de uitspraak met een stevige verklaring. ‘Er was nooit sprake van fraude en de autoriteiten hebben nooit het tegendeel kunnen bewijzen, simpelweg omdat het niet waar was’, zei de zangeres over de zaak rond 2011. Daarbij haalde ze opnieuw uit naar de Spaanse belastingdienst. ‘Na meer dan acht jaar van brute publieke vernedering, georkestreerde campagnes om mijn reputatie te vernietigen en talloze slapeloze nachten die uiteindelijk mijn gezondheid en het welzijn van mijn familie hebben aangetast, heeft het Nationale Hof eindelijk de zaken rechtgezet.’

Uitspraak nog niet definitief

De uitspraak betekent dat Shakira het betaalde bedrag moet terugkrijgen, vermeerderd met rente. Volgens gerechtelijke bronnen betaalde de zangeres destijds €27,3 miljoen aan belastingaanslagen. Voor de boetes van €27,4 miljoen had ze een bankgarantie verstrekt, die nu wordt ingetrokken. Helemaal afgerond is de zaak nog niet. De belastingdienst zal het Openbaar Ministerie vragen beroep aan te tekenen bij de Hoge Raad. De uitspraak verandert bovendien niets aan de bestaande strafrechtelijke veroordeling over de jaren 2012 tot en met 2014, waarin Shakira een gevangenisstraf van drie jaar accepteerde en instemde met een boete van €7,3 miljoen.

BRON: EL PAIS.