Flinke domper voor Shakira

Tekst: Nicky Molendijk

Shakira heeft zaterdag voor de tweede keer in korte tijd een concert moeten afzeggen. Op sociale media reageert de zangeres hierop.

“Niets is pijnlijker voor een artiest dan twee uitverkochte stadionshows, zoals in Boston en DC, te moeten afzeggen om redenen buiten je macht”, begint Shakira haar bericht op Instagram. “Bedankt dat jullie er zijn in goede én minder goede tijden. We hebben samen elke hobbel genomen, en jullie brengen me altijd naar de overkant.”

Bron: Instagram Shakira

De zangeres had zaterdag een optreden in Washington op de planning staan, maar helaas moest de show worden afgezegd omdat alle apparatuur niet tijdig op de plaats van bestemming kon komen. Eerder deze week heeft Shakira ook al een optreden op het laatste moment moeten afzeggen. Het optreden in Boston kon niet doorgaan vanwege “onvoorziene omstandigheden”.