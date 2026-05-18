Barbra Streisand mist slotceremonie Cannes op advies van artsen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Barbra Streisand zal zaterdag niet aanwezig zijn bij de slotceremonie van het Festival van Cannes. De legendarische artiest zou daar haar ere-Palme d’Or in ontvangst nemen, maar moet afzeggen vanwege een knieblessure.

Barbra Streisand maakte gisteren in een verklaring bekend dat zij op advies van haar artsen niet naar Frankrijk reist. Het festival laat weten dat de ceremonie in het Grand Théâtre Lumière wel doorgaat. De ereprijs blijft daarmee onderdeel van de slotavond van de 79e editie.

Blessure houdt Streisand thuis

In haar verklaring zegt Barbra dat zij nog herstellende is. ‘Op advies van mijn artsen, en omdat ik nog steeds herstel van een knieblessure, kan ik helaas dit jaar niet aanwezig zijn op het Festival van Cannes. Maar ik ben zeer vereerd om de ere-Palme d’Or te ontvangen en had er erg naar uitgekeken om de opmerkelijke films van de 79e editie te vieren. Ik keek er ook erg naar uit om tijd door te brengen met collega’s die ik zo bewonder – en natuurlijk om terug te keren naar Frankrijk, een land waar ik altijd van heb gehouden. Hoewel ik het betreur dat ik er niet persoonlijk bij kan zijn, wil ik alle filmmakers van over de hele wereld van harte feliciteren met hun buitengewone talent en creatieve visie die dit jaar worden gevierd.’ Mijn oprechte dank aan het festival en aan iedereen die de filmkunst blijft steunen en promoten.

Festival bevestigt afwezigheid

De festivalleiding bevestigde het nieuws eveneens in een verklaring. ‘Helaas heeft het festival zojuist vernomen dat mevrouw Barbra Streisand de ceremonie in het Grand Théâtre Lumière in Cannes niet kan bijwonen.’ Ondanks haar afwezigheid gaat de uitreiking door zoals gepland.

Geprezen carrière

Bij de oorspronkelijke aankondiging van de prijs omschreef de festivalleiding Streisand als ‘een schitterende actrice, een ongeëvenaarde zangeres, een natuurkracht, vol humor en sensualiteit.’ De artieste won twee Oscars: in 1969 voor Beste Actrice en in 1977 voor Beste Originele Song. Ook behoort zij tot de weinige artiesten met een Emmy, Grammy, Oscar en Tony Award, al viel die Tony Award niet in een competitieve categorie.

Meer ereprijzen in Cannes

Peter Jackson en John Travolta hebben dit jaar al een ere-Palme d’Or ontvangen. In eerdere jaren ging de onderscheiding onder anderen naar Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep, Robert De Niro en Tom Cruise.

BRON: DEADLINE.