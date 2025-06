Barbra Streisand wil meer geld voor Meet The Parents-vervolg: ‘Ben boos over salarisverschil’

Tekst: Dunya Diercks

Er is een vierde Meet The Parents-film in de maak, maar het is de vraag of zangeres Barbra Streisand (83) opnieuw de rol van Roz Focker zal oppakken. Barbra wil namelijk veel geld zien, omdat ze voor de twee films waarin ze de rol speelde, veel minder betaald kreeg dan de mannelijke acteurs…

Roz Focker is de flamboyante moeder van Ben Stiller’s personage Gaylord – Greg – Focker en is getrouwd met Bernie, gespeeld door Dustin Hoffman. Legendarisch is de rol van Robert De Niro, die Greg’s schoonvader, CIA-agent Jack Byrnes, speelt.

Maar al deze heren kregen dus véél meer geld dan Barbra, vertelt ze aan filmmagazine Variety. Als ze weer willen dat zij meedoet, zal er deze keer diep in de buidel getast moeten worden. “Ik kreeg niet betaald wat de anderen kregen en dus ben ik boos. Het was in de tijd dat vrouwen minder betaald kregen dan mannen.”

Ariane Grande

In de vierde film van de reeks keren acteurs als Ben Stiller en Robert De Niro weer terug, net als Owen Wilson. Deze keer doet ook zangeres Ariana Grande mee. De film moet eind november 2026 uitkomen.